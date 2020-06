Prefeitura de Resende desenvolve provedor próprio de internet e expande sinal para novos espaços públicos

Ao todo, 15 espaços ligados à gestão municipal já estão sendo beneficiados com o avanço

A Prefeitura de Resende está apostando no desenvolvimento de recursos tecnológicos para modernizar processos internos da gestão municipal, conectando cada vez mais espaços e serviços públicos. Os esforços, através da Superintendência Municipal de Tecnologia da Informação, resultaram em um provedor próprio de internet, o que significa economia aos cofres públicos com contratos antes terceirizados. Além disso, três novos pontos da cidade acabam de ser contemplados com sinal Wi-fi, totalizando 16 espaços públicos atendidos.

De acordo com o superintendente de Tecnologia da Informação e professor de informática da rede municipal, Márcio Silvestre, o município vem conquistando progressos importantes na área. Recentemente, segundo ele, o link da internet oferecida através da conexão com os pontos beneficiados pelo Wi-fi foi aumentado de 25Mbps para 500Mbps. O aumento significa uma melhoria significativa na qualidade das conexões de internet.

A lista de locais contemplados, até o momento, compreende espaços de lazer, unidades de educação, saúde e secretarias. São eles: AMAR, SANEAR, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Superintendência de Transporte e Trânsito, UPA, Hospital Municipal Emergência Sergio Henrique Gregori, E.M. Getúlio Vargas, E.M. Noel de Carvalho, CIEP 489, E.M. Algodão Doce, Creche São Vicente de Paula, Creche CEMEI, BRASAN e Polo UAB/CEDERJ.

Em 2018, a gestão municipal começou a implantar cabos de fibra ótica para interligar os prédios públicos da cidade. Até o momento, a extensão do cabeamento já ultrapassou a marca dos 13 mil metros. Todas as conquistas, segundo o superintendente, são possíveis graças à postura adotada pela gestão municipal, que em 2017 conseguiu economizar cerca de R$ 2 milhões na área da Tecnologia da Informação, através do corte de contratos. A medida permitiu ao setor planejar e executar novos projetos como o que está sendo colocado em prática desde então.

– Estamos, na gestão atual, progredindo cada vez mais com relação ao uso da Tecnologia da Informação no dia a dia das pessoas. Os frutos da postura adotada desde 2017 são muitos. Os profissionais “da casa” são valorizados, há economia e transparência e o município se moderniza na área da tecnologia, dentro das possibilidades. A expectativa é de progredir cada vez mais e alcançar novas metas dentro do conceito de ‘Cidade Inteligente’ – ressaltou Márcio.

O progresso como ‘Cidade Inteligente’

Desde 2017, a Prefeitura de Resende segue em busca de consolidar o município no conceito de ‘Cidade Inteligente’, que faz bom uso da tecnologia em seu processo de planejamento com a participação dos cidadãos. O processo de transformação e modernização começou com uma mudança de postura da gestão municipal.

A equipe responsável pela Tecnologia da Informação é formada por servidores de carreira e o superintendente é professor da rede municipal. Esse grupo passou a assumir o controle de alguns serviços e a criar novas frentes, que atribuem mais autonomia a Prefeitura, fazendo com que a gestão pública dependa menos de outras empresas.

A mudança resultada através de revisão de contratos gerou economia aos cofres públicos, valorizou os servidores e rendeu diversos frutos. Entre os projetos iniciados desse período podem ser citados: a implementação de resultados de exames médicos online, assim como o histórico de exames; as plataformas de ensino “EDUCAR” e “AVA-SME”, que promovem a capacitação dos servidores, além do portal e-OUV e do portal do servidor.