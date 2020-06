O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado amarrado e dependurado em uma árvore na Travessa Luís Braga, no Bairro Carvão, em Barra do Piraí. Os policiais militares foram informados e foram até o local e acionaram o Corpo de Bombeiros. Ao lado do corpo havia uma marreta.

A perícia da Polícia Civil esteve no local e liberou o corpo que foi levado para o IML (Instituto Médico Legal), de Barra do Piraí. A polícia ainda não tem pistas do assassino.