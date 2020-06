Polícia Militar apreende adolescente com drogas em Barra Mansa

Policiais militares apreenderam na noite de sexta-feira, uma adolescente, de 17 anos, com duas bolsas, tendo numa três pães e na outra 161 cápsulas de cocaína na Rua José Alves Teixeira, no bairro Getúlio Vargas, em Barra Mansa.

A apreensão ocorreu durante um patrulhamento de rotina. Durante o flagra, a adolescente contou que tinha pegado as drogas com um traficante do bairro e que iria distribuir para vários pontos de drogas.

A suspeita também informou aos agentes onde era o local onde eram embalados os entorpecentes. Os agentes foram até o local e “estouraram” a refinaria.

Foram apreendidos 65 mil cápsulas vazias, três frascos de produto químico e um copo de liquidificador utilizado na fabricação das drogas. Os materiais e a adolescente foram levadas para a Delegacia de Polícia, de Barra Mansa.