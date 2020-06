Colombianos morrem em acidente de trânsito em Volta Redonda

Os colombianos Jimi González Ocampo, de 26 anos, e Diego Alejandro Molina Toro, de 22, morreram num acidente envolvendo a moto Yamaha XJ6 cinza, no final da madrugada deste domingo na Avenida Sávio Gama, no Retiro, em Volta Redonda.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram mobilizados para o local do acidente, próximo à antiga Casa de Saúde São José e encontraram as vítimas já sem vida. Não havia indícios de outro veículo envolvido no acidente.

Com as vítimas, os agentes arrecadaram os documentos pessoais, dois celulares e R$ 825. Também existe a informação – apresentada na delegacia de Volta Redonda – de que populares não identificados furtaram das vítimas um celular e um relógio.

Os corpos já foram removidos para o Instituto Médico Legal (IML), em Três Poços. (Foto: Informa Cidade)