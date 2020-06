Foi identificado como sendo Pedro Souza, de 20 anos, o corpo encontrado na manhã de sábado no km 262 da Rodovia Presidente Dutra, nas proximidades da fábrica Icalbam, no bairro Moinho de Vento, em Barra Mansa.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o corpo estava com as mãos amarradas e com várias perfurações de balas de arma de fogo.

O corpo foi removido, depois de periciado, e levado para o IML (Instituto Médico Legal), em Três Poços, em Volta Redonda. A polícia está investigando o caso.