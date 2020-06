Corpo de homem é encontrado no Rio Paraíba do Sul

O corpo de um homem foi localizado na tarde deste domingo, no Rio Paraíba do Sul. O corpo estava boiando nas proximidades da entrada da Usina Presidente Vargas da Companhia Siderúrgica Nacional, na altura da Avenida Adalberto de Barros Nunes (Beira-Rio), no bairro Retiro, em Volta Redonda.

Os bombeiros tiveram dificuldade em resgatar o corpo que estava parado numa área de correnteza do lado da CSN. O bote dos bombeiros quase virou durante o resgate.

Amigos e parentes aguardavam a retirada do cadáver para tentar fazer o reconhecimento. O empresário Cláudio Santos Ferreira, afirmou ao Foco Regional que se trata de seu filho, Renan Junior Ferreira, de 29 anos, que estava desaparecido dede o último domingo. Segundo o pai, o filho teria sido visto pela última vez, no bairro Siderlândia, em Volta Redonda.

O corpo será removido para o Instituto Médico Legal, em Três Poços, em Volta Redonda.