Devido ao mal tempo, o deslocamento da carga superdimensionada que seria reiniciada na manhã desta segunda-feira, por volta das 10 horas, com destino a cidade de Seropédica (RJ), foi adiada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Segundo os agentes, a carga ainda está no km 258, da Rodovia Presidente Dutra, em Volta Redonda. No momento chove e há muita serração na Serra das Araras, no bairro Caiçara, em Piraí, o que pode impedir o prosseguimento da carga.