Policiais militares apreenderam na tarde de sábado, um homem suspeito de tráfico de drogas no bairro Condado em Paraty. Com o suspeito os agentes apreenderam 360 pinos de cocaína com diversos valores.

Uma denúncia anônima levou os agentes até o suspeito, que ainda tentou fugir, mas foi impedido. O suspeito e as drogas forram levadas para a Delegacia de Polícia, de Paraty, onde foi feita a ocorrência.