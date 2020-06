VR realiza nova etapa de vacinação drive thru contra a Influenza nesta terça-feira

Doses serão aplicadas dentro dos carros na Ilha São João, em adultos entre 55 e 59 anos, além de professores das redes pública e privada

A vacinação contra a gripe Influenza/H1N1 retorna em nova etapa nesta terça-feira, dia 16, em Volta Redonda, por meio do sistema de drive thru (a vacina é aplicada com a pessoa dentro do carro). A aplicação acontecerá das 8h às 17h na Ilha São João e terá como público-alvo, adultos com idade entre 55 e 59 anos e professores das redes pública e privada de ensino.

“É um sistema que vem dando certo, evitando aglomerações e possíveis transmissões do novo coronavírus, tudo realizado de forma segura pelos nossos profissionais. Saúde é uma das prioridades e estamos trabalhando para cuidar da população de Volta Redonda”, afirmou o prefeito Samuca Silva.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Flávia Lipke, a vacinação contra a Influenza não dá imunidade contra o novo coronavírus, mas é importante para aumentar a imunidade do grupo de risco, além de reduzir a circulação do vírus H1N1 na cidade.

“Neste momento de pandemia, a vacinação contra a Influenza contribui também para evitar superlotação de unidades de saúde, reduzindo o aparecimento de novos casos de síndromes respiratórias que precisam de atendimento em nossa rede de atenção à saúde”, acrescentou a secretária.

A vacinação também ajudar a diferenciar a gripe e a Covid-19, auxiliando os profissionais de saúde no diagnóstico, e em casos da doença, impede uma sobrecarga do sistema respiratório, que agravaria os sintomas em um eventual ataque do novo coronavírus.