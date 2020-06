Volta Redonda tem agora 53 mortes por coronavírus

O prefeito de Volta Redonda informou na tarde desta segunda-feira que o número de mortes por Covid-19 na cidade chegou a 53. O paciente tinha 87 anos. A informação foi dada durante uma live pelo prefeito ao lado do vereador Maurício Pessôa, líder do governo na Câmara Municipal.

No seu pronunciamento, o prefeito demonstrou preocupação com a aceleração de óbitos na cidade, que, desde o início da pandemia até o dia 26 do mês passado era de 30, com os últimos 23 ocorrendo de lá até a data de hoje. Ele disse que um aumento seria natural diante do crescimento dos casos, mas disse que o dado serve de alerta para que a população não descuide dos cuidados.