Foi identificado como sendo Anderson da Silva de Souza Cirilo, de 28 anos, o homem assassinado na tarde desta quinta-feira, num escadão da Rua J, no Beco Esperança, no bairro Coqueiros, em Volta Redonda.

A vítima era morador do bairro Jardim Cidade do Aço. O corpo foi periciado e removido pelo rabecão do Corpo de Bombeiros, para o Instituto Médico Legal (IML), em Volta Redonda.