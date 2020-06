Um jovem, identificado até o momento como sendo Wesley, foi assassinado na noite desta quinta-feira, nas proximidades do Tobogã, no bairro Vila Julieta, em Resende.

Segundo informações de populares, a vítima trabalhava no bairro Alphaville. A Polícia Militar já está no local aguardando a perícia da Polícia Civil para liberar o corpo para o Instituto Médico Legal (IML), em Resende. Ainda não há suspeitos do crime e a polícia não conseguiu arrolar testemunhas.