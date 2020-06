Polícia Militar prende suspeito com drogas em Barra Mansa

Policiais militares receberam informações no final da tarde de quinta-feira, por volta das 17h20min, dando conta de que um suspeito estaria no “Beco do Bené” com uma sacola plástica nas mãos realizando o tráfico de drogas na Rua Eduardo Junqueira, na Vila Barbará, em Barra Mansa.

Os agentes foram até o local e constataram que o suspeito estavam tráfico de drogas. Ao perceber a presença dos policiais o homem tentou fugir, mas foi contido. Foram apreendidos 19 sacolés de cocaína, cinco dólas de maconha e R$ 151.

O suspeito, as drogas e o valor acima foram apresentados na Delegacia de Polícia, de Barra Mansa.