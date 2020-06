Homem é detido suspeito de agredir companheira em Porto Real

Policiais militares foram acionados no início da noite de quinta-feira, por volta das 19h15min, para checar uma informação sobre uma agressão sofrida por uma mulher, de 45 anos, na Rua 11, no bairro Freitas Soares, em Porto Real.

Ao chegar ao local, a mulher estava no portão e mostrou aos policiais as marcas pelo corpo, cujo suspeito seria o seu companheiro, de 26 anos. O homem foi detido no interior da casa e conduzido para a Delegacia de Polícia, de Porto Real.

A mulher foi levada para o Hospital de Emergência, onde foi medicada. O suspeito foi autuado na Lei Maria da Penha, onde permaneceu preso.