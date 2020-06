A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontrou dentro de um pneu estepe de um Honda Fit, 111 tiras grandes de maconha, 375 pinos e 90 tabletes de cocaína, durante abordagem, durante abordagem na Rodovia Presidente Dutra, no bairro Rosa Machado, em Piraí.

As drogas estavam em dois embrulhos no interior do pneu. O caso foi apresentado na delegacia de Piraí. (Foto: Polícia Militar)