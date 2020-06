Manutenção, limpeza e asfaltamento seguem intensificados em Volta Redonda

Prefeitura deu continuidade à aplicação de novo asfalto em trecho da Rodovia dos Metalúrgicos e realizou melhorias pelos bairros

Os serviços de manutenção e limpeza seguem a todo vapor em Volta Redonda. A prefeitura, por meio da Secretaria de Infraestrutura (SMI), atuou em diversos bairros nesta quinta-feira, dia 18, realizando capina, remoção de entulho, tapa-buraco, além da aplicação de novo asfalto em um trecho da Rodovia dos Metalúrgicos. Com circulação menor de pessoas, devido à prática do isolamento social, os serviços estão sendo intensificados nesse período.

“O trabalho não para e queremos manter a cidade limpa e organizada. Estamos atuando em várias frentes para combater esse vírus e temos conseguido controlar a circulação dele em nossa cidade. Mas precisamos do apoio de todos para cumprir as orientações de usar máscara, se higienizar e, se puder, ficar em casa”, afirmou o prefeito Samuca Silva.

A obra do novo asfaltamento da Rodovia dos Metalúrgicos, realizada através do programa Asfalto de Volta, acontece no trecho de quase um quilômetro próximo ao novo shopping, na via que liga o bairro São Geraldo ao Jardim Belvedere. No local, está sendo aplicada a massa de asfalto quente.

“É uma via importante para a cidade e precisava de asfalto novo. Estamos trabalhando diariamente para garantir a manutenção das vias, mesmo com todos os cuidados e ações contra a pandemia do novo coronavírus”, disse o prefeito.

O trecho da rodovia passou por fresagem do pavimento, que consiste na retirada da camada antiga de asfalto. Com isso, o solo foi preparado para receber a nova massa asfáltica (asfalto quente), que tem maior durabilidade.

Outros serviços

Além do novo asfalto na Rodovia dos Metalúrgicos, as equipes da SMI estão promovendo melhorias em outras vias pela cidade. Nesta quinta-feira, os profissionais responsáveis pela operação tapa-buraco atuaram no estacionamento do Cais Aterrado e na Estrada União, no Retiro. A manutenção de blocos intertravados foi realizada na via conhecida como Rua da Mina, no bairro Água Limpa.

Enquanto as ruas e avenidas recebiam reparos e melhorias, as equipes de capina, caiação e roçada realizaram a limpeza na Rua Lício Lobo Coutinho, no Jardim Amália; na Avenida Beira Rio, altura dos bairros Voldac e Barreira Cravo; no Recanto das Minas, no Vila Americana; além de ruas do bairro Roma II.

Os trabalhos de remoção de entulhos foram efetuados na Avenida Glória Roussim Guedes, no Açude; na Rua Olavo Bilac, no Eucaliptal; na Rua 2, no Belo Horizonte; além de pontos dos bairros Três Poços e Santa Rita do Zarur. Já o serviço de varrição aconteceu nos bairros: Coqueiros, Vila Brasília, Mariana Torres, Santo Agostinho, Parque das Ilhas, Retiro, Eldorado, Bom Jesus e Vila Santa Cecília.