Polícia Rodoviária Federal realiza “Operação Vulcano” na Dutra

Policiais rodoviários federais (PRF) do Grupo de Fiscalização de Trânsito da 7ª delegacia em Resende participaram nesta quinta-feira de uma operação denominada “Operação Vulcano” com foco específico na fiscalização do sistema de frenagem de veículos de carga.

A operação ocorreu no km 227, da Rodovia Presidente Dutra, no posto PRF, no bairro Caiçara, no início da descida da Serra das Araras, em Piraí. A operação seguiu as diretrizes do Centro de Segurança Viária da PRF e teve como finalidade intensificar a fiscalização de veículos pesados e desta forma contribuir para a redução de acidentes, principalmente aqueles originados por falhas no sistema de frenagem.

A operação iniciou por volta das 13h30min e encerrou-se às 17h30min. Foram extraídas 10 multas e três veículos foram retidos; um caminhão por mau estado de conservação e por estar com licenciamento vencido, uma carreta por estar também em mau estado de conservação, pois apresentava pneus lisos e por estar com o sistema de freios parcialmente inoperante, e outra carreta por apresentar problemas no sistema de freios, gerando risco de acidente grave.

Mais de 500 agentes de todo o Brasil participaram da operação em âmbito nacional. O nome Vulcano foi inspirado no Deus da Mitologia Romana. Era a divindade do fogo, dos metais e da metalurgia, conhecido como o ferreiro divino. Desta forma, tendo relação com os sistemas de freios dos veículos de carga que são compostos por peças mecânicas construídas através de processo metalúrgico.