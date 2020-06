PRF flagra duas carretas com 10 toneladas de excesso de peso na BR-040

A ação fez parte da Operação Vulcano que teve como objetivo fiscalizar o sistema de freios dos veículos pesados

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou, na tarde de quinta-feira (18), duas carretas com 10 toneladas de excesso de peso. A abordagem aconteceu na BR-040, em Petrópolis, na Região Serrana do Rio.

Durante a Operação Vulcano na BR-040, policiais pararam duas carretas, que seguiam sentido Rio de Janeiro. Na abordagem, a equipe verificou que ambos os veículos estavam carregados com sacas de café e estavam com 10 toneladas a mais do valor permitido para rodar na rodovia. Além disso, uma das carretas possuía falha nos freios de um dos eixos.

Os motoristas foram autuados e tiveram de realizar o transbordo do excesso para poder seguir viagem. Um deles acionou um mecânico para reparo dos freios. As carretas estavam vindo da cidade de Matipó, em Minas Gerais, e tinham como destino o Porto do Rio de Janeiro.

Operação Vulcano

Ocorrida durante esta quinta-feira, em todo o Brasil, a Operação Vulcano teve como objetivo intensificar a fiscalização do sistema de freios dos veículos pesados, ressaltando a segurança viária, em especial na prevenção e redução da gravidade dos acidentes de trânsito.