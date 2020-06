Homem é assassinado a pauladas em Valença

Um homem, ainda não identificado, foi morto a pauladas após discussão por causa de som alto, na Avenida Doutor Osíris de Paiva Souza, no bairro Biquinha, em Valença. Segundo a Polícia Militar, um morador fez uma denúncia sobre o som alto que estaria vindo de uma casa vizinha, na manhã deste sábado. Após o registro, o dono da residência onde estava acontecendo uma festa com o som alto e um amigo foram até a casa do denunciante.

O primo do denunciante conseguiu espantar os dois. Mas eles voltaram depois com um pedaço de pau e espancaram a vítima, que tentava defender o primo, até a morte. Após buscas, os policiais militares prenderam os vizinhos da família da vítima na cidade vizinha Rio das Flores. Os suspeitos das agressões entregaram o pedaço de madeira que matou a vítima para os policiais militares.

Os dois foram encaminhados para a delegacia de Valença. Eles irão responder por homicídio. Foto: Polícia Militar