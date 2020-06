Um homem, armado com um revólver, assaltou na manhã desta segunda-feira, uma drogaria localizada na Rua Luiz Alves Pereira, no bairro Aterrado, em Volta Redonda. O homem aguardou a abertura da loja e rendeu uma mulher que trabalha no caixa.

Ele roubou uma quantia em dinheiro não informada. Câmeras de segurança gravaram a ação do bandido.