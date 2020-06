Homem fica ferido em troca de tiros com policiais militares em Quatis

Um jovem, que não teve o nome revelado, ficou ferido em troca de tiros com policiais militares no início da noite desta segunda-feira, na Rua Capitão Antônio Lobo, no bairro Mirandópolis, em Quatis. Policiais militares estavam em patrulhamento quando suspeitaram de um veículo GM com três ocupantes. No momento da abordagem dois homens saíram do carro armados atirando contra a viatura policial.

Houve troca de tiros e um dos suspeitos foi ferido. Ele ficou ferido e levado para a Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa. Os policiais apreenderam um revólver calibre 38 e drogas. Os outros dois suspeitos conseguiram fugir. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia, de Porto Real.