PRF apreende carreta por fraude fiscal na Dutra

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu por volta das 3h30min, desta terça-feira, durante “Operação Tamoio II”, uma carreta bi-trem (Paulínia-SP) transportando etanol no km 276, da Rodovia Presidente Dutra, nas proximidades da Vila Ursulino, em Barra Mansa.

Durante a abordagem os policiais constataram que o veículo transportava 45 mil litros de etanol, conforme nota fiscal apresentada pelo condutor. Suspeitando que pudesse haver alguma irregularidade, foram enviadas imagens da nota fiscal para um auditor da Receita Estadual no posto de Nhangapi (Itatiaia).

Após análise o auditor informou que havia irregularidades no documento apresentado confirmando a fraude fiscal. A carreta com a carga foi levada para o Posto Fiscal da Receita Estadual de Nhangapi, para as medidas cabíveis.