PRF flagra adolescente com drogas na Dutra, em Piraí

Policiais rodoviários federais (PRF) realizavam na segunda-feira, uma operação denominada “Operação Tamoio II”, quando abordaram um ônibus, linha São Paulo/Fortaleza (CE), no km 227, da Rodovia Presidente Dutra, em Piraí.

Durante abordagem uma equipe do GOC (Grupo de Operações com Cães), da PRF-RJ, abordou o ônibus. Os cães May Bud e Stella, especialistas no faro de droga, armas e munições, sinalizaram para uma mala de viagem que estava no bagageiro do veículo.

Ao abrir mala foram encontrados 27 tabletes de maconha embalada a vácuo. A proprietária da mala, uma adolescente de 17 anos, alegou que foi convencida por integrantes do tráfico a entregar a mala com a droga de Florianópolis (SC) até Fortaleza (CE).

Ele confessou aos policiais rodoviários federais que receberia a quantia de R$2 mil, para o transporte das drogas. A menor foi apreendida e autuada por fato análogo ao tráfico de drogas e a ocorrência apresentada na 94ª DP de Piraí para as providências cabíveis.