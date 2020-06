‘Feira Livre’ de Resende continua neste domingo

Evento terá esquema com lavatórios e álcool gel, além da obrigatoriedade da máscara e organização de filas

A Prefeitura de Resende dará continuidade no próximo domingo, dia 28, à tradicional ‘Feira Livre’, que recentemente passou por uma paralisação por conta da pandemia da Covid-19. A retomada gradativa do evento está acontecendo com medidas de segurança e em novo local: na Área de Exposições, devido ao espaço amplo que permite distanciamento entre as barracas e, com isso, menos riscos à saúde. Os visitantes poderão se encontrar com produtores e artesãos das 7h às 14h.

Como de costume, serão comercializados inúmeros e tradicionais produtos do ramo de hortifruti, queijos, laticínios e derivados. O espaço também conta com uma praça de alimentação, na qual os visitantes poderão consumir produtos como pastéis, acarajé, churrasquinho, linguiça no pão, sanduíches, entres outros. Os artesãos da região também possuem um espaço para expor e comercializar produtos.

De acordo com o Secretário Municipal de Indústria, Comércio e Turismo, Tiago Diniz, diversas adaptações estão sendo testadas e aprimoradas, visando atribuir segurança e atratividade para a feira. A realização de mais uma edição, segundo ele, terá medidas de segurança que visam evitar a formação de aglomerações. Para isso, a gestão municipal fará organização de filas, com o devido distanciamento, acompanhará o afastamento entre as barracas e também disponibilizará álcool gel e lavatórios, que serão instalados para a higienização das mãos. O uso da máscara será obrigatório na entrada e para circulação no interior do espaço.

– Inicialmente, a feira adotou o modelo ‘Drive Thru’ e foi um sucesso. Mas pensamento, posteriormente, nas pessoas que não possuíam veículos e trouxeram pedidos à gestão municipal para que fosse readequado. Com isso, resolvemos buscar outros métodos e medidas para atender a população sem que isso deixasse em risco os visitantes. Temos, como novidade, as pias portáteis que permitem higienização constante das mãos e o evento é organizado com cuidado e respeito à saúde da população – explicou o secretário.

Produtores podem se cadastrar para outras edições