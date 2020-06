Cinco toneladas de drogas são incineradas na Usina Presidente Vargas (CSN)

Cerca de cinco toneladas de drogas foram incineradas na manhã desta quinta-feira, no interior da Usina Presidente Vargas (UPV), da Companhia Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda.

Os entorpecentes são resultados de várias ações da Polícia Federal em Niterói, no Aeroporto internacional do Galeão, no Rio de Janeiro e Volta Redonda.

A incineração faz parte das ações da 22ª Semana Nacional de Políticas sobre Drogas, da Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro.

A campanha está prevista em Lei e ocorre no período de 22 a 26 de junho em todo território nacional. A Organização das Nações Unidas definiu em 1987, o dia 26 de junho como o Dia Internacional de Combate às Drogas.

Um forte esquema de segurança foi feito para o transporte das drogas do Rio de Janeiro, para Volta Redonda. Foto: (Polícia Federal)