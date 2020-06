Doze menores fogem do Degase, em Volta Redonda

Doze menores fugiram na manhã desta quinta-feira do Degase (Departamento Geral de Ações Socioeducativas, Irmã Asunción De La Gándara Ustara), em Volta Redonda. Segundo informações da assessoria do órgão, os internos estavam assistindo vídeo-aula quando se levantaram com as cadeiras nas mãos e jogaram os objetos no diretor técnico Felipe Rocha.

Eles aproveitaram e correram em direção à guarita no final da unidade. Nas proximidades da guarita, os menores pegaram pedras e cacos de vidros que foram arremessados contra os três agentes de segurança.

Depois, subiram o muro e passaram pela concertina. Um deles foi recapturado. O diretor-técnico ficou ferido na panturrilha e os três servidores também se feriram levemente.

Policiais do 28º Batalhão da Polícia Militar foram acionados e fizeram buscas na tentativa de encontrar os menores no entorno do Cense. O diretor da unidade, Eduardo Alves, fez um registro da evasão e também levou o jovem recapturado para o registro policial, na delegacia de Volta Redonda.