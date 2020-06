Câmara de Volta Redonda recebe Plano para a Infância e Adolescência

O presidente da Câmara Municipal de Volta Redonda, Nilton Alves de Faria, o “Neném”, recebeu na tarde desta quinta-feira, 25, por representantes da prefeitura de Volta Redonda, a mensagem 038/2020, que trata do Projeto de Lei do Plano Municipal para a Infância e Adolescência.

A mensagem foi protocolada para que seja discutida e votada pelos vereadores. O plano tem por finalidade traçar o planejamento da Política Pública da Criança e do Adolescente do município, de forma descentralizada que vise à promoção, a proteção e a defesa dos direitos das crianças e adolescentes, contendo princípios, diretrizes e eixos, que deverão direcionar a implementação dessas políticas de atendimento a esse público, valendo por dez anos (2020 a 2029).

O presidente do Legislativo prometeu à comissão que vai acelerar o processo de votação por conhecer as necessidades e carências desse tema. Disse ainda que as políticas para cuidar desse assunto não podem continuar sem eixos, devem ser legalizadas com seus direitos e deveres dentro de um planejamento específico. Garantiu que tudo que for pra melhorar a qualidade de vida do cidadão de Volta Redonda, não vai medir esforços.

Neném esteve acompanhado do advogado da Câmara Municipal, Dr. Adilson. Representando a prefeitura de Volta Redonda, Faustino Carlos Soares (assessor técnico do Gabinete de Estratégia do Governo), Bárbara Cunha Ferreira de Oliveira (assessora na Secretaria de Cultura), Guilherme da Silva Benedito (presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) e Gustavo Tramontim de Mattos (chefe de Gabinete) que representou o prefeito Samuca Silva.