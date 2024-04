Uma informação passada ao Disque Denúncia, através do programa Linha Verde, voltado para denúncias sobre crimes ambientais – levou a polícia ambiental a retornar, nesta quarta-feira (24) a Prainha de Mambucaba, em Paraty, onde foi constatado que a proprietária de uma construção irregular, que já havia sido embargada recentemente, voltou a realizar obras de forma ilegal.

De posse das informações do Disque Denúncia, agentes lotados na Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual da Juatinga estiveram na Avenida Antenor, em um sítio recém fiscalizado, e identificaram uma construção irregular em fase inicial em uma área com 200 metros quadrados de degradação ambiental, a menos de 10 metros de um curso hídrico. Como não havia nenhuma placa indicativa de licenciamento e tampouco a responsável pela obra, os agentes se dirigiram à delegacia da cidade, onde a ocorrência foi registrada.

Em Paraty, a população pode denunciar crimes contra o meio ambiente ao Linha Verde, do Disque Denúncia através do telefone (21) 2253-1177 e 0300 253 1177,- ambos com WhatsApp anonimizado – técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa, ou então pelo App “Disque Denúncia RJ”. É possível denunciar ainda pelo site do Disque Denúncia (www.disquedenuncia.org.br) ou ainda pela FanPage do Linha Verde no facebook (www.facebook.com/linhaverdedd).