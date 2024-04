Igreja Nossa Senhora da Conceição será reformada em Volta Redonda

Apresentação oficial do projeto foi feita pelo bispo ao governo municipal

O bispo da Diocese de Barra do Piraí-Volta Redonda, Dom Luiz Henrique da Silva Brito, fez nesta quarta-feira, 24, a apresentação oficial da reforma da Igreja Nossa Senhora da Conceição, localizada no bairro Conforto. O santuário foi nomeado há cerca de dois anos pelo Vaticano como co-catedral da diocese, sendo de fato a atual sede do bispado regional.

O projeto foi elaborado pelo engenheiro Maycon Ferreira, especializado em arquitetura sacra, que se inspirou no estilo românico para repaginar a co-catedral. O bispo Luiz Henrique abriu a reunião colocando os propósitos da obra, que vão além daqueles óbvios para a Santa Igreja.

“Este é um projeto que vai beneficiar toda a sociedade, fomentando o turismo religioso, por exemplo. Vamos dar a Volta Redonda e a nossa região um templo digno de sua importância”, destacou o bispo.

Pelo o que foi mostrado na reunião, a fachada manterá as placas de aço que mostram os Dogmas Marianos. No entanto, mesmo preservando a estrutura original em muitos pontos, certamente os fiéis católicos ganharão uma nova igreja. O número de janelas será ampliado para aumentar a ventilação e luminosidade.

O templo também ganhará uma torre, onde serão abrigados uma cripta e um mirante. Haverá um espaço para os ritos batismais e ainda uma cúpula para o altar na nave principal. Além disso, há também a previsão da criação de um museu sobre a co-catedral e a diocese de uma forma geral.

O diretor-presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano, Abimailton Pratti, afirmou que os envolvidos no projeto estão escrevendo os nomes na história do Sul Fluminense. “O projeto é lindo e vai gerar benefícios enormes para toda a região, fora até do círculo católico. Vamos apoiar e orientar para que a parte burocrática seja vencida o mais rápido possível”, afirmou Abimailton.

Participaram também da reunião o secretário municipal de Comunicação, Rafael de Paiva; o vigário-geral Alércio de Carvalho; o padre responsável pela Igreja Nossa Senhora da Conceição, Alex Soares; o coordenador do setor de Patrimônio da diocese, Padre Marcio; além de integrantes da comissão de patrimônio histórico da diocese e da paróquia onde ocorreu a reunião.