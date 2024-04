Bela Vista, 249 e Ponte Alta receberão serviços de capina, roçada e retirada de entulho

O projeto “Meu Bairro + Limpo”, da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) de Volta Redonda, chegará a mais três localidades nesta semana. O mutirão de limpeza urbana está nesta quarta-feira, dia 24, no Bela Vista, com serviços de capina, roçada e retirada de entulho, entre outros. Os bairros 249 e Ponte Alta também receberão o projeto, na quinta (25) e sexta-feira (26), respectivamente.

Durante este mês de abril, o “Meu Bairro + Limpo” já atuou em outros dez bairros: Barreira Cravo, Jardim Europa, Candelária, Três Poços, Vila Rica/Três Poços, Vila Americana, Aero Clube, Jardim Belmonte, Jardim Suíça e Jardim Tiradentes.

A secretária de Infraestrutura, Poliana Moreira, ressaltou que, em paralelo às ações do projeto “Meu Bairro + Limpo”, as equipes da SMI seguem atuando também em outros bairros do município.

“Estamos aproveitando que o tempo deu uma firmada, sem chuva, e estamos intensificando a manutenção em todos os bairros da cidade. Durante este feriado prolongado de Tiradentes (21) e São Jorge (23), nossas equipes se mantiveram ativas, fazendo serviços de capina, roçada e retirada de entulho”, destacou Poliana.

A programação do “Meu Bairro + Limpo” é divulgada semanalmente nas redes sociais da prefeitura (@prefeituravr).

Troca de lixeiras

As equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura também estão realizando as trocas das papeleiras pela cidade. Na última semana, foram trocadas as lixeiras dos bairros Vila Santa Cecília, Aterrado e Jardim Belmonte.

“Estivemos nos bairros efetuando a troca das papeleiras próximas aos pontos de ônibus, por exemplo, local necessário devido ao grande trânsito de pessoas, principalmente em horários de pico. Todos podem colaborar com a manutenção das lixeiras e, claro, jogando lixo no lixo, não na rua”, afirmou a secretária da SMI.