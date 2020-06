Um homem, de 33 anos, foi detido no final da manhã desta sexta-feira, por volta das 10h30min, suspeito de tráfico de drogas, na Rua São Pedro com Rua São Sebastião, no bairro São Judas Tadeu, em Barra Mansa.

O suspeito ao ver a presença dos policiais militares jogou fora uma sacola contendo 30 pinos de cocaína. O suspeito foi alcançado e com ele foram apreendidos também um celular e R$80.

Ele foi levado para a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda e foi autuado por tráfico de drogas.