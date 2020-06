Volta Redonda registra 62 mortos por coronavírus e Samuca fecha o comércio na segunda-feira

O prefeito Samuca Silva atualizou nesta sexta-feira, dia 26, os dados sobre o coronavírus na cidade. O número de mortos subiu para 62. Agora são 1.474 casos confirmados e 5.878 notificados como suspeitos. Os curados são 1.115 e 1.702 exames deram negativos.

Houve um aumento de 3,4% dos casos suspeitos, ocupação de 8% dos leitos do Hospital de Campanha e 29,6% dos leitos de UTI da rede municipal (sem contar o Hospital Regional).

O prefeito Samuca informou esta semana que vai fechar o comércio por um período de sete dias a partir de segunda-feira. Segundo ele, a preocupação é com relação Organização Social (OS) que administra o Hospital Regional que deixou de receber novos pacientes em razão de não está recebendo do governo do estado há três meses.

Segundo Samuca, a medida é necessária para preservar a capacidade de atendimento dos hospitais do município. O prefeito disse que quanto menos pessoas transitando nas ruas, menor a propagação do vírus.