Contas de água em Quatis podem ser pagas até 30 de dezembro

Redução do número de funcionários por causa da pandemia acarretou em atraso no envio da conta do mês de maio

Devido à pandemia do novo coronavírus, a Prefeitura de Quatis precisou reduzir o número de leituristas de contas de água, funcionários que circulam pelos bairros registrando o consumo do mês de cada imóvel do município. A medida acarretou em atraso na entrega das contas de maio com vencimento em 30 de junho, próxima terça-feira.

Para tranquilizar a população, o Departamento de Tributos de Quatis, órgão ligado à Secretaria Municipal de Finanças, informa que as contas de janeiro a novembro de 2020 poderão ser pagas até 30 de dezembro deste ano. Sobre o valor não será cobrado juros e nem multa.

– Queremos tranquilizar os moradores que podem questionar que a sua conta chegou em cima da data do vencimento. Não se preocupem porque temos esse prazo máximo de pagamento que vence em 30 de dezembro, sem juros e sem multa. Isso permite que a pessoa possa reorganizar as suas finanças. Logicamente, aconselhamos a não deixar acumular as contas, por menor que seja o valor para que não tenham dificuldade de quitação – explica o secretário de Finanças do município, Gilson de Assis Alfredo.

Revisão do valor da conta

Outra informação do Departamento de Tributos à população diz respeito àqueles que entraram com pedido de revisão junto ao órgão dos valores da conta de água, referente aos meses de fevereiro a maio de 2020. O processo já foi finalizado e o novo documento revisado já se encontra à disposição no departamento para ser retirado pelo próprio requerente, já que pelo motivo citado anteriormente, de redução de pessoal devido à pandemia, não será possível o envio às residências. O horário de atendimento no Centro Administrativo da Prefeitura é das 9 às 15 horas.

De acordo com a coordenadoria do órgão, o requerente que tiver alguma dúvida sobre o processo de revisão pode entrar em contato pelo telefone (24) 3353-2918 ou pelo e-mail: [email protected]