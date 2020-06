Samuca atualizou neste domingo os dados do coronavírus, a Covid-19 na cidade. São 1.548 casos confirmados. Destes, 1.172 estão curados. Há ainda 6.169 casos suspeitos – aumento de 4,5% em relação ao dia passado. Sobre as internações, o Hospital de Campanha está com 8,7% de ocupação, e os leitos de UTI da rede pública estão atendendo com 37% da capacidade – sem o Hospital Regional esse número passaria para 85%.

Segundo o prefeito, o Zilda Arns ainda não está recebendo regulação de pacientes.