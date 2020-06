Polícia Militar apreende armas e munições em Barra do Piraí

Policiais militares receberam uma informação sobre suspeitos que estariam com armas e munições dentro de uma casa na Rua Edwiges Coimbra de Almeida, no bairro Coimbra, em Barra do Piraí. Os policiais foram até o local onde apreenderam sete suspeitos com um revólver calibre 38 e 31 munições do mesmo calibre, uma pistola calibre 380 com um carregador e 15 munições do mesmo calibre, 14 munições calibre 765, quatro cápsulas calibre 38, um relógio, um cordão e um celular.

As armas, munições e os suspeitos foram apreendidas e levadas para a Delegacia de Polícia, em Barra do Piraí.