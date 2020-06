Polícia Militar apreende drogas em Volta Redonda

Policiais militares estavam em patrulhamento na manhã deste domingo quando perceberam uma aglomeração em atitude suspeita na Rua Frei Henrique Soares, no Conjunto Habitacional, “Minha Casa Minha Vida”, no bairro Jardim Cidade do Aço, em Volta Redonda.

Os suspeitos fugiram com a aproximação da viatura da Polícia Militar, mas um foi detido. Com o suspeito os policiais apreenderam 19 trouxinhas de maconha, oito tabletes da mesma droga, seis rádios transmissores e oito bases de rádio transmissor.

O suspeito, as drogas e os equipamentos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda. Foto: Polícia Militar – Divulgação