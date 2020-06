Prefeitura realiza nova distribuição de kits da merenda escolar

Terceiro lote com alimentos que seriam servidos nas escolas no mês junho beneficiou 200 famílias

Mais 200 famílias foram beneficiadas na última semana com o kit de merenda escolar distribuído pela Prefeitura de Quatis, através da Secretaria Municipal de Educação. Os kits foram montados com alimentos que seriam servidos aos estudantes da Rede Municipal de Ensino neste mês junho. A ação faz parte de uma série de medidas adotadas pela administração municipal durante a pandemia do novo coronavírus. Este foi o terceiro lote e distribuído nas residências entre os dias 24 e 26 de junho.

Segundo a secretaria, como aconteceu nas duas etapas anteriores, parte dos kits foram direcionados às famílias em situação de vulnerabilidade, conforme indicação da Rede de Apoio ao Aluno, grupo composto por representantes das escolas, do Conselho Tutelar e assistentes sociais. Nesta condição, foram beneficiadas 75 famílias no município.

Já para entregar os outros 125 kits, a Secretaria de Educação estabeleceu como condição, o aluno fazer parte de uma família com muitos membros. A secretaria ainda dividiu em três grupos: 1º grupo: Alunos com idade na primeira infância (0 a 05 anos); 2º grupo: Alunos de 06 a 10 anos e 3º grupo: Alunos de 11 a 17 anos.

– Desde a suspensão das aulas, a Secretaria está empenhada em manter o cumprimento da Constituição Federal no que tange a garantia à merenda escolar. Mas para que isso seja possível há a necessidade de um o processo de escalonamento através de lotes de entrega que assegurarão o atendimento em primeiro lugar àqueles mais vulneráveis. Todos os alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino serão atendidos, mas de forma gradual – garantiu a secretária municipal de Educação, Patrícia Vidal.

Para maiores esclarecimentos, a Secretaria Municipal de Educação pede para que a pessoa entre em contato através do número 3353-2918, no horário de 09 horas às 15 horas.