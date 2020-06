Restaurante Popular de Volta Redonda vai fornecer marmitex nesta semana

Com restrição ao funcionamento das atividades econômicas por sete dias no município, almoço pode ser comprado das 10h30 às 14h30 até sexta-feira

O Novo Restaurante Popular de Volta Redonda volta a fornecer almoço em marmitex durante esta semana por conta da restrição ao funcionamento das atividades econômicas no município por sete dias para diminuir a circulação do novo coronavírus. A população pode adquirir a refeição, servida em marmitex, pelos mesmos R$ 3,50, das 10h30 às 14h30, até a próxima sexta-feira, dia 03. O desjejum fica suspenso neste período.

O espaçamento de um metro e meio está demarcado para evitar aglomeração em caso de filas e os funcionários continuam fazendo uso de máscaras e seguindo as orientações de higiene contra o vírus.

O prefeito Samuca Silva lembra que o Restaurante Popular é um equipamento fundamental para garantir a segurança alimentar à população e reforça que a equipe de funcionários e a empresa responsável pelo fornecimento das refeições têm se adaptado às mudanças impostas pela pandemia da Covid-19. “Por dois meses e meio, o local forneceu a comida em marmitex e, após semanas reaberto, volta ao sistema para obedecer as medidas de restrição”, informou Samuca, reafirmando que o importante é manter o local funcionando para oportunizar comida de qualidade a custo baixo.

O secretário de Ação Comunitária de Volta Redonda, Ailton de Carvalho, sabe que o momento é de pensar na prevenção à saúde e na diminuição da circulação do novo coronavírus no município. “Mas um dia a dia de alimentação saudável também é imprescindível para a manutenção da saúde. E, neste momento de queda de renda familiar, o Restaurante Popular é a melhor opção”, disse o secretário, lembrando que assim que houver nova flexibilização das medidas restritivas, o restaurante volta a funcionar com café da manhã e almoço em sistema de buffet, respeitando as orientações para prevenção à Covid-19.

A coordenadora municipal de Segurança Alimentar, Cristiane Seabra, disse que o cardápio do Restaurante Popular é adequado para o sistema de marmitex. “Alguns alimentos crus, por exemplo, foram substituídos por refogados, que têm mais durabilidade na embalagem. Além disso, ingredientes como creme de leite e maionese são evitados pois a refeição não é consumida na hora que é servida e não podemos calcular o tempo que o cliente demora para comer.Tudo pensado para garantir a segurança do consumidor e a boa apresentação dos pratos”, falou Cristiane.

Valmira Batista dos Santos, de 68 anos, é frequentadora assídua do restaurante e aprova a venda por marmitex. “Evita a aglomeração e eu não fico sem meu almoço. A comida aqui é barata e muito gostosa”, falou. Ademir Aparecido Lima, que trabalha no bairro Aterrado, também é cliente. “Com o preço cobrado aqui posso comprar a comida fresquinha todos os dias, sem precisar trazer marmita de casa”, disse.

O Restaurante Popular funciona na Avenida da Integração, no bairro Aterrado, em dias úteis, respeitando o calendário da prefeitura de Volta Redonda. Nesta terça-feira, dia 30, o cardápio inclui arroz branco, feijão preto, frango grelhado em cubos, canjiquinha refogada, cenoura refogada, além de suco de uva e doce em tablete.