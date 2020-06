Policiais militares detiveram nesta segunda-feira, um homem com uma arma e drogas, na Rua C, no bairro Açude I, em Volta Redonda. Foram aprendidos uma pistola calibre 9mm, drogas, uma balança de precisão e material para embalar drogas.

O registro foi feito na Delegacia de Polícia, de Volta Redonda.