Prefeitura reforça sanitização e higienização em Volta Redonda

Equipes também promoveram manutenção e limpeza em diversos bairros

Na semana que se inicia o fechamento das atividades econômicas por sete dias, visando achatar a curva de contaminação pelo novo coronavírus e garantir atendimento na rede de saúde, a Prefeitura de Volta Redonda reforçou o serviço de sanitização e higienização em locais públicos. Nesta segunda-feira, dia 29, profissionais da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) estiveram realizando a ação preventiva nos bairros Aterrado, Nossa Senhora das Graças e Aero Clube.

No Aterrado, as equipes realizaram o serviço em calçadas, entradas de agências bancárias, lotéricas e centros comerciais, na Praça Sávio Gama, no Mercado Popular, Cais Aterrado e na 93ª DP (Delegacia de Polícia). Foi feita a lavagem com uso de água clorificada e pulverização de produto bactericida, que utilizada periodicamente é capaz de afastar o vírus. A sanitização aconteceu também na sede da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), no bairro Nossa Senhora das Graças, e no novo Centro Municipal de Saúde (antigo Hospital Santa Margarida).

“Já passamos de 1,5 mil casos confirmados em Volta Redonda e precisamos seguir firmes no combate a esse vírus e garantir o atendimento em nossa rede de saúde. Estamos agindo preventivamente em várias frentes e precisamos do apoio da população. Quem puder, fique em casa. Se precisar sair, use máscara e higienize as mãos”, alertou o prefeito Samuca Silva.

O trabalho de higienização e sanitização é periódico nas unidades de saúde e também é realizado em vias, espaços públicos e nos principais pontos comerciais da cidade. A ideia é priorizar locais de maior circulação de pessoas, como pontos de ônibus e acessos a agências bancárias e farmácias.

Manutenção – Enquanto as equipes higienizam espaços públicos contra o coronavírus, os profissionais de limpeza e manutenção seguem intensificando suas ações pelos bairros.

Nesta segunda-feira, os profissionais de capina e roçada percorreram os bairros Jardim Amália II, Aterrado, Nossa Senhora das Graças, Retiro, Santo Agostinho, Vale Verde e Roma II. A retirada de entulho de vias e outros espaços públicos aconteceu nos bairros Vila Americana, Açude II, Vale Verde e Coqueiros.

E a operação tapa-buraco atendeu os bairros Água Limpa, Jardim Normândia e Nova Primavera.