Campanha do Colégio Verbo Divino arrecada mais de 500 kg de alimentos

O Colégio Verbo Divino entregou na semana passada as doações arrecadadas durante a campanha solidária promovida entre 15 e 19 de junho. Em esquema de Drive-Thru, com todos as medidas de segurança, conseguimos arrecadar 550 quilos de alimentos não perecíveis, além de material de limpeza e itens de higiene pessoal. Eles foram doados para o Grupo Acolher e para o Lar de Jesus, que atendem pessoas em situação de rua. Tudo isso foi entregue em kits, preparados pelos nossos educadores.

A campanha foi conduzida pela equipe do SER (Serviço de Ensino Religioso) e foi inspirada no lema da Campanha da Fraternidade de 2020: “Viu, sentiu compaixão e cuidou dele”. A coordenadora do SER, Celi Coelho, lembra que as instituições escolhidas são parceiras do Verbo Divino, e estiveram no início do ano no lançamento da Campanha da Fraternidade, partilhando com os alunos a experiência do trabalho voluntário e falando sobre a importância da solidariedade. “Somos convidados pela Igreja a praticar gestos concretos de cuidado com o outro, e acredito que, com essa iniciativa, conseguimos estimular esse olhar de compaixão aos mais necessitados, além de nos fazer presentes na vida desses nossos irmãos”, disse a educadora.

A diretora escolar do Verbo Divino, Flavia Real, destaca que campanhas como essa ajudam a comunidade a colocar em prática os ensinamentos de Jesus. “É muito gratificante ajudar duas instituições tão ativas e preocupadas com o próximo. O trabalho deles é maravilhoso e por isso fazemos questão de ter essa parceria, que faz com que eles já sejam conhecidos de alunos, pais e educadores. O gesto de doação pode parecer simples, mas é uma forma de fazer com que a comunidade educativa vivencie esse espírito de solidariedade, tão presente no Evangelho”, disse a diretora.

Claudio Faria, coordenador do Grupo Acolher, agradeceu as doações. Segundo ele, os alimentos arrecadados eram suficientes para manter 40 famílias, por pelo menos 30 dias. “É uma ajuda e tanto. Por um mês, essas pessoas não estarão à mercê da fome. Muito obrigado a todos que doaram e ao Colégio Verbo Divino pela iniciativa. Sou da família CVD. Estudei lá e agora vivenciamos essa parceria. É uma boa oportunidade, também, para lembrar o quanto é importante que cada um faça a sua parte na construção de um mundo melhor”, concluiu Claudio.