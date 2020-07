CSN adota novo plano de saúde para os colaboradores

A partir do dia 1º de outubro de 2020, a nova operadora de saúde da CSN em Volta Redonda será a LIV Saúde, do grupo ICC, holding reconhecida nacionalmente por sua excelência em soluções de sistemas de saúde, e que também administra, desde junho desde ano, o hospital Santa Cecília. O colaborador da CSN, além da rede credenciada, terá um hospital de excelência, dedicado aos seus colaboradores.

A LIV Saúde tem larga experiência na gestão de planos de saúde, oferecendo uma nova e moderna forma de cuidar dos seus pacientes, com atendimento integrado e voltado para a saúde plena de seus associados. O novo operador é conhecido por aliar equipes médicas integradas com tecnologia de última geração.

A alteração do plano de saúde não trará qualquer prejuízo aos colaboradores. Pelo contrário, poderão, agora, contar com uma rede de assistência que opera um hospital próprio, mas, também, mantém convênios com diversos hospitais, clínicas, laboratórios e parceiros de excelência na prestação de serviços de saúde. O padrão LIV Saúde será exigido desses parceiros, acarretando melhoria no atendimento aos usuários, mesmo naqueles estabelecimentos que já atendiam no plano de saúde anterior. A LIV Saúde utiliza o Watson Health, uma plataforma de computação cognitiva da IBM que analisa todo o histórico médico do paciente e sugere opções diagnósticas e terapêuticas baseadas nas melhores evidências científicas mundiais para o paciente. Com isso, é possível aumentar o potencial de assertividade, segurança e resolutividade do diagnóstico do paciente. Com o uso de inteligência artificial, é possível ter uma predição estatística em cada linha de cuidado. Isso permite identificar, monitorar e cuidar de forma próxima e eficiente os pacientes crônicos.

Na LIV Saúde, cada uma das 10 linhas de cuidado disponibilizadas pela operadora têm um médico específico que é chamado de líder da linha, ou gate keeper, ou seja, aquele responsável pelo acompanhamento dos pacientes. Este médico acompanha cada paciente inserido na sua linha de cuidado, agendando consultas, exames e encaminhando para outros especialistas com os quais mantém contato para, de forma conjunta, determinar a melhor maneira de conduzir o caso e garantir o bem-estar do paciente. Para auxiliar no tratamento do paciente e monitorar cotidianamente a rotina deste, o médico utilizará o Health Navigator como um coordenador em saúde, monitorando cada paciente e sua evolução no tratamento de saúde. Dentre as nove linhas, estão: Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS); Diabetes Melitus (DM); Paciente Críticos; Saúde do Idoso; Saúde Mental; Saúde Materno Infantil (Ambulatório de Gestantes de Alto Risco – AGAR e Pediatria); Oncologia; Obesidade, cuidados paliativos e Ortopedia.

Não se trata, apenas, de uma mudança de carteirinha. Trata-se de um novo plano de saúde integrado que age diretamente junto aos pacientes, não atuando somente como um intermediário.