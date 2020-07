Fiscalização no transporte público continua em Volta Redonda

Objetivo é garantir o cumprimento dos decretos de enfrentamento à Covid-19, mantendo a segurança da população

A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU), continua realizando fiscalizações constantes no transporte público da cidade. A ação é rotineira e verifica o cumprimento dos decretos municipais de enfrentamento à Covid-19, o Novo Coronavírus, com a intenção de garantir a segurança da população que precisa sair de casa e usar o transporte público.

Nesta semana as inspeções aconteceram na terça-feira, dia 30, no bairro Dom Bosco, onde a empresa Sul Fluminense recebeu uma notificação sobre a higienização do veículo e outra notificação para Viação Elite referente a item de segurança. Já quarta-feira, dia 1°, a fiscalização aconteceu na Água Limpa, onde a Viação Elite recebeu notificações sobre o não cumprimento de horários.

O prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, lembrou que entregar um transporte de qualidade para a população é uma meta do governo municipal. “Desde o início desta gestão, nossa prioridade é que chegue até a população um serviço de qualidade. Nesse momento, em que a saúde dos nossos munícipes está envolvida, é ainda mais importante manter a fiscalização rígida”, afirmou o prefeito.

O secretário de Transporte e Mobilidade Urbana, Rogério Loureiro, frisou que as inspeções estão acontecendo de forma rotineira. “O principal objetivo é a verificação do cumprimento das normas municipais de combate à propagação da Covid-19, buscando resguardar a saúde dos usuários. Também estão sendo inspecionados itens de manutenção e segurança dos veículos”, enfatizou.

Os fiscais da STMU verificam a sanitização dos ônibus; o uso da máscara, obrigatório para passageiros e operadores do transporte público; e fazem uma análise razoável da lotação dos carros para evitar o contágio pelo novo Coronavírus. Além disso, a equipe também observa o estado de conservação dos veículos, incluindo acentos, pneus e vidros, ação rotineira mesmo antes da pandemia.