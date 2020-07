Fiscalização em Volta Redonda será intensificada neste final de semana

Objetivo é verificar o cumprimento integral dos decretos municipais que estabelecem o fechamento das atividades econômicas não

Neste sábado, dia 04, e domingo, dia 05, final de semana após a suspensão temporária de atividades econômicas não essenciais em Volta Redonda, a fiscalização será intensificada em toda a cidade. A força-tarefa irá percorrer os principais centros comerciais, além de atender as denúncias realizadas pela população através do telefone 156.

A equipe da força-tarefa é formada pela Guarda Municipal, secretarias de Fazenda e de Segurança Pública, Vigilância Sanitária, além das polícias Militar e Civil e Ministério Público. O objetivo da ação é verificar o cumprimento integral dos Decretos Municipais 16.082/20, 16.146/20 e 16.215/20, que estabelecem o fechamento das atividades por sete dias, e de promover orientação aos estabelecimentos.

Só podem funcionar casas lotéricas, postos de combustíveis, oficinas mecânicas, borracharias, supermercados, hortifrutis, quitandas, peixarias, açougues, centros de distribuição de alimentos, padarias, farmácias e drogarias, clínicas, hospitais, lojas de produtos médico-hospitalares, clínicas veterinárias, lojas de produtos alimentícios para animais, distribuidores de gás e água mineral, indústrias, lojas de material de construção e similares.

O prefeito Samuca Silva ressalta que a ação preventiva é realizada para garantir a manutenção dos eixos de monitoramento condicionantes para flexibilização. “Nesse momento apenas os serviços considerados essenciais podem permanecer abertos e devem obedecer às medidas sanitárias e de controle de aglomeração. Precisamos manter a capacidade de atendimento no sistema público de saúde nesse momento de pandemia. Faça a sua parte, ficando em casa se possível. Se for sair, use máscara e respeite o distanciamento entre as pessoas”, pediu o prefeito.