Criança cai de carro em movimento em Venâncio Aires (Vídeo)

Uma criança, de 4 anos, caiu de um carro em movimento na tarde desta sexta-feira, no cruzamento das Ruas Carlos Wagner e Armando Ruschel, no Bairro Gressler, na cidade de Venâncio Aires, no Vale do Rio Pardo, no Rio Grande do Sul.

Segundo informou a mãe da criança, Franciele Konrad, a criança se soltou da cadeirinha querendo passar para o banco da frente. Numa curva a criança perdeu o equilíbrio e ao cair pode ter segurado na maçaneta que abriu, provocando a queda do menino.

A mãe da criança, desesperada, sai do carro para pegar a criança que já estava em pé e esqueceu o carro sem estar com o freio de mão puxado. O carro começa a andar e um homem entrou no carro e pisou no freio para evitar um acidente maior.

Segundo a mãe, o filho está bem e que teve apenas escoriações. Ela disse que levou muito susto, mas agradeceu a Deus por não ter acontecido algo pior.