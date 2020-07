Idoso morre em acidente BR-354 em Resende

Um idoso, de 67 anos, morreu na noite de sábado, por volta das 21 horas, em um acidente de trânsito no km 04, da BR-354 (Rodovia Rio-Caxambu) no sentido Rodovia Presidente Dutra, na Serra da Mantiqueira, em Resende. A vítima conduzia uma caminhonete VW/Amarok com placa de Cruzeiro (SP) que saiu da pista e colidiu contra uma árvore. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) o condutor foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Durante o trajeto até o Hospital de Emergência, o condutor da caminhonete morreu antes de dar entrada na unidade hospitalar. O corpo foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal), do município.

A equipe PRF que atendeu o acidente verificou que não havia qualquer marca de reação no local do acidente (marcas de frenagem, arrastamento de pneus, etc.) supondo que o condutor poderia ter dormido ao volante ou sofrido um mal súbito, não reagindo quando o veículo saiu da pista. O idoso era morador da cidade de Cruzeiro (SP).