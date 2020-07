PRF apreende 1 tonelada de maconha na Dutra, em Resende

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu no início da madrugada deste domingo, por volta de uma hora, 1 tonelada de maconha no km 303, da Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, em Resende. A equipe da 7ª Delegacia da PRF recebeu um comunicado de uma empresa rastreadora de veículo informando que estariam tentando desengatar o semirreboque de uma carreta que estava no pátio do Posto Rezendão.

Os agentes foram até o local para conferir a informação, mas nada de irregular estava ocorrendo com a carreta, mas os agentes desconfiaram de outra que estava também estacionada no pátio do posto. Durante abordagem, o motorista de 30 anos, informou que a carreta baú estava vazia. Durante fiscalização ao abrir o compartimento de carga os policiais rodoviários federais visualizaram pallets (vazios) e Madeirit (compensado) que pareciam estar escondendo algo.

Os agentes sentiram um odor de maconha. Quando retiraram o Madeirit, foram encontrados 45 fardos de sacos plásticos (preto), contendo vários tabletes de maconha, totalizando 1 tonelada.

O motorista recebeu voz de prisão por tráfico de drogas e a ocorrência foi encaminhada para a 89ª Delegacia de Polícia, de Resende.

O caminhoneiro informou que trazia a droga de Campo Grande (MS) e receberia R$40 mil para deixar a carreta com as drogas no Posto Marina, no km 217 da Dutra, em Paracambi (RJ), onde outras pessoas pegariam a carreta com a droga. Segundo policiais rodoviários federais o prejuízo foi de mais de R$1 mi, para o tráfico de drogas.

Somente nesta semana, a PRF causou um prejuízo de mais de R$ 7mi para o tráfico. No dia 2 (quinta-feira) a PRF apreendeu mais de cinco toneladas de maconha na Rodovia Presidente Dutra, em Piraí.