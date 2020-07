Homem é preso se masturbando em via pública em Paraty

Policiais civis, comandado pelo delegado Marcelo Russo, da 167ª, prenderam no final da noite de sexta-feira, por volta das 23 horas, um homem de 36 anos, morador da Ilha as Cobras, por importunação sexual, na Rua Paulo Dias Carvalho, no Centro, de Paraty.

Segundo o delegado, a vítima procurou a delegacia para dar queixa contra o homem que estava se masturbando enquanto a vítima passava pela via pública.

A Polícia Civil agiu rápida e prendeu o homem que foi levado para a delegacia. Dr. Marcelo Russo solicita à população que faça denúncias pelo Disque Denúncia 21 22531177 ou pelo Whatsapp 22 998234247 – O sigilo é garantido.