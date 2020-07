Força-tarefa atende mais de 20 denúncias nesta terça-feira

Ações foram realizadas após denúncias no 156 e no Fiscaliza VR

As equipes da força-tarefa atenderam 24 denúncias nesta terça-feira, dia 7, em Volta Redonda. A ação aconteceu com objetivo de verificar o cumprimento integral dos decretos e promover orientação aos estabelecimentos de acordo com as medidas de prevenção à Covid-19.

As denúncias foram, principalmente, de lojas abertas sem autorização nos bairros Aterrado, São João e Vila Santa Cecília. Além disso, as equipes interditaram uma loja, quatro alvarás foram retidos e quatro lojas foram autuadas por estarem abertas irregularmente na Amaral Peixoto e São João.

O prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, destacou a importância das medidas preventivas de enfrentamento à Covid-19. “Estamos lutando todos os dias para proteger a nossa cidade desse vírus que está devastando o país. Precisamos da colaboração de todos”, afirmou o prefeito.

Desde o início do fechamento do comércio, no dia 29 de junho, foram registradas 14 autuações em estabelecimentos de diversos seguimentos como móveis, venda de automóveis usados, comércio de tecidos, comércio de calçados, academia, salão de beleza, loja de acessórios para celulares e loja de informática.

Com as denúncias das irregularidades, no aplicativo Fiscaliza VR e pela Central Única de Atendimento (CAU), no telefone 156, a população está colaborando com o poder público e com o enfrentamento do vírus.

“Evitem aglomeração e se puder fique em casa. Essa é única maneira de não se contaminar. Só com a colaboração de todos vamos vencer a batalha contra essa doença de que está matando milhares de pessoas”, pediu Samuca.