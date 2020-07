Mutirão de Limpeza em Resende já retirou quase 250 caminhões de lixo descartado indevidamente

Objetivo da iniciativa, que acontece na região da Grande Alegria, é manter a cidade mais limpa e saudável, evitando impactos ambientais

A Prefeitura de Resende, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, está executando mais um mutirão de limpeza na região das Barras. O maquinário da frota municipal atua no recolhimento do entulho descartado indevidamente pela população. Até o momento, quase 250 caminhões de lixo foram retirados.

Iniciado no último dia 26 de junho, o serviço já contemplou os bairros Fazenda da Barra I, II e III, Parque Minas Gerais, Campo Belo, Morada da Barra e Condomínios Gardênia e Tulipa. Os esforços continuam nesta semana, passando pelo bairro Parque Embaixador, que ainda está pendente da limpeza. De acordo com a secretaria responsável, só nos últimos quatro dias, 31 caminhões foram retirados.

Entre os materiais retirados nas ruas, calçadas e terrenos baldios, entre outros logradouros públicos, estão restos de obras; móveis quebrados, como sofás, cadeiras e camas; podas de árvores; limpeza de jardinagem; madeira quebrada ou podre; fogões sem uso; sacos plásticos; embalagens; utensílios domésticos quebrados, além de muito mato.

O objetivo da iniciativa, que não é uma responsabilidade da Prefeitura e sim de cada proprietário, é manter a cidade mais limpa e saudável, diminuindo assim o aparecimento de roedores e os casos de doenças como, por exemplo, a dengue. Segundo o prefeito Diogo Balieiro Diniz, é essencial que a população se conscientize e trabalhe em conjunto com a gestão municipal.

– São toneladas e toneladas de resíduos, que estão deixando as ruas e indo para o Aterro Verde, que é o local indicado para isso. Embora o poder público esteja fazendo esse trabalho para não desamparar a população e evitar impactos ambientais indesejados, é extremamente importante que as pessoas façam o descarte da forma correta. Então, a gestão municipal conta com a colaboração e com o trabalho em equipe com a população – disse o prefeito

Além do recolhimento do entulho com o auxílio do maquinário, o Mutirão de Limpeza também é complementado pelo trabalho diário de varrição e capina, visando deixar o ambiente mais limpo, seguro e adequado para a circulação de pessoas.

Como descartar o entulho?

A prefeitura de Resende esclarece que os munícipes que precisarem fazer o descarte de entulho, como restos de obras, podas de árvores, limpeza de jardinagem, entre outros, devem se dirigir ao Aterro Verde para o descarte dos itens. Não há cobrança de taxas e o Aterro fica na primeira rua à esquerda, no bairro Casa da Lua, na região da Grande Alegria.